NICOLA IRTI: “TOTTI E’ LA ROVINA DELLA ROMA, DOVETE LIBERARVENE”

NICOLA IRTI: “TOTTI E’ LA ROVINA DELLA ROMA, DOVETE LIBERARVENE”

AS ROMA: “Montella allenerà i Giovanissimi Nazionali”

AS ROMA: “Montella allenerà i Giovanissimi Nazionali”

FERRARA: “Agiamo con GdF e in parallelo alla Consob”

FERRARA: “Agiamo con GdF e in parallelo alla Consob”

FIORANELLI: “Si chiuderà in modo positivo entro 4-5 giorni”

FIORANELLI: “Si chiuderà in modo positivo entro 4-5 giorni”

ITALPETROLI: “Nessuna condizione per proseguire”

ITALPETROLI: “Nessuna condizione per proseguire”

JESSE FIORANELLI: “Cordata è solo la Fio Sports”

JESSE FIORANELLI: “Cordata è solo la Fio Sports”

NICOLA IRTI: “TOTTI E’ LA ROVINA DELLA ROMA, DOVETE LIBERARVENE”

NICOLA IRTI: “TOTTI E’ LA ROVINA DELLA ROMA, DOVETE LIBERARVENE”

Con la collaborazione diCentro Suono Sportpubblichiamo l’intervista integrale all’avvocatoNicola Irti, legale della Fio Sports Group, che è appena andata in onda nella trasmissione condotta daMario Corsi“Te la do io Tokio”. Per correttezza di informazione, riportiamo...
AS ROMA: “Montella allenerà i Giovanissimi Nazionali”

AS ROMA: “Montella allenerà i Giovanissimi Nazionali”

FERRARA: “Agiamo con GdF e in parallelo alla Consob”

FERRARA: “Agiamo con GdF e in parallelo alla Consob”

Ha vinto tutto con la Juventus: dopo il ritiro si è dovuto rimboccare le maniche | “Vendo formaggi e pomodori”

Ha vinto tutto con la Juventus: dopo il ritiro si è dovuto rimboccare le maniche | “Vendo formaggi e pomodori”

Niente Mancini: Gravina richiama un altro vecchio CT | Solo con lui si può andare ai Mondiali

Niente Mancini: Gravina richiama un altro vecchio CT | Solo con lui si può andare ai Mondiali

LORIA-TORINO: A breve l’annuncio

LORIA-TORINO: A breve l’annuncio

LORIA vicinissimo al Torino

LORIA vicinissimo al Torino

ROMA: Si allontana la pista Andre Santos

ROMA: Si allontana la pista Andre Santos

ROMA: In porta sondaggio per Rubinho

ROMA: In porta sondaggio per Rubinho

AG. ANDREOLLI: “Cagliari buona soluzione”

AG. ANDREOLLI: “Cagliari buona soluzione”

COMPROPRIETA’: Curci rimane a Siena, Barusso a Rimini

COMPROPRIETA’: Curci rimane a Siena, Barusso a Rimini

FIO SPORTS: “Era obbligatorio il comunicato. Lavoreremo al progetto Roma”

FIO SPORTS: “Era obbligatorio il comunicato. Lavoreremo al progetto Roma”

La Fio Sports Group, a Romagiallorossa.com, rilascia le seguenti dichiarazioni “Noi siamo completamente d’accordo con quanto scritto in questo comunicato perchè con tutta questa pressione non aveva senso continuare a lavorare. La famiglia Sensi ha...
PELLISSIER: “A Roma sarà una partita durissima”

PELLISSIER: “A Roma sarà una partita durissima”

DURANTE: “Proposi lo scambio Cicinho-Nilmar”

DURANTE: “Proposi lo scambio Cicinho-Nilmar”

BUCCI: “La Roma soluzione eccezionale”

BUCCI: “La Roma soluzione eccezionale”

RISCONE: Doppia seduta per il primo giorno di ritiro

RISCONE: Doppia seduta per il primo giorno di ritiro

PRADE’: “L’importante è che la squadra sia forte”

PRADE’: “L’importante è che la squadra sia forte”

ROMA: Arriva il fisioterapista Cotti dalla Nazionale

ROMA: Arriva il fisioterapista Cotti dalla Nazionale

ROMA: giornata di riposo, domani la ripresa

ROMA: giornata di riposo, domani la ripresa

TRIGORIA: Rientrano in gruppo Cassetti, Artur e Tonetto

TRIGORIA: Rientrano in gruppo Cassetti, Artur e Tonetto

TRIGORIA: Ok Vucinic, infiammazione al ginocchio per Pizarro

TRIGORIA: Ok Vucinic, infiammazione al ginocchio per Pizarro