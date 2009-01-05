NICOLA IRTI: “TOTTI E’ LA ROVINA DELLA ROMA, DOVETE LIBERARVENE”
Con la collaborazione diCentro Suono Sportpubblichiamo l’intervista integrale all’avvocatoNicola Irti, legale della Fio Sports Group, che è appena andata in onda nella trasmissione condotta daMario Corsi“Te la do io Tokio”. Per correttezza di informazione, riportiamo...
Ha vinto tutto con la Juventus: dopo il ritiro si è dovuto rimboccare le maniche | “Vendo formaggi e pomodori”
FIO SPORTS: “Era obbligatorio il comunicato. Lavoreremo al progetto Roma”
La Fio Sports Group, a Romagiallorossa.com, rilascia le seguenti dichiarazioni “Noi siamo completamente d’accordo con quanto scritto in questo comunicato perchè con tutta questa pressione non aveva senso continuare a lavorare. La famiglia Sensi ha...